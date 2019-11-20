Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков раньше работал в "Партии регионов", голосовал за Виктора Януковича на президентских выборах в 2010 году, но впоследствии разочаровался и вышел из политсилы. Об этом спикер Верховной Рады рассказал в интервью "Украинской правде".

"Я один раз участвовал в (местных, - Ред.) выборах. Но был членом "Партии регионов"... В 2010 году вышел из "Партии регионов". У меня было разочарование в тех процессах, которые стали происходить. То есть задекларированная позиция и то, что происходило с командой, которая прилагала усилия в те времена, когда "Партия регионов"… Сейчас не о Януковиче, а о "Партии регионов", которая прошла все выборы. Многие из них были в оппозиции, а после этого они стали не нужны и были выброшены на помойку", - отметил политик.

Разумков акцентировал внимание на том, что в "Партии регионов" были "достойные люди, были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти".

"Это неправильно, это приводит к катастрофическим процессам как внутренним, так и внешним. И это привело к, пожалуй, тем результатам, которые мы увидели", - отметил глава Рады.

На вопрос, поддерживал ли он политику бывшего президента Виктора Януковича, Разумков ответил, что до 2010 года - да.

Ранее "Страна" писала о том, что Разумков признался, что между ним и Богданом бывают жесткие споры.

Также мы сообщали, что перед сборами фракции "Слуги народа" Разумков провел вакцинацию.