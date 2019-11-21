В четверг, 21 ноября, Луна находится в знаке зодиака Девы в убывающей фазе, поэтому день будет благоприятен для трудоголиков, тех, кто подходит к работе вдумчиво и уделяет время самосовершенствованию.

Предлагаем гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака:

Овен (20.03 - 21.04)

Вам должно быть все равно, что о вас думают другие люди. Цените свое собственное мнение. Вам не нужны навязанные стереотипы. Больше ориентируйтесь на себя. Поднимайте свою самооценку и фокусируйтесь на том, что вы думаете о своем выборе, семье, решении. Цените то, что имеете!

Телец (19.04 - 22.05)

Результата можно достичь, если проявить усердие и не лениться. Обстановка на работе поднимет настроение. Постарайтесь зафиксировать энергию успеха и перенести ее на личную жизнь. Все изменится, если с домочадцами вы проявите чуткость и мягкость.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Может возникнуть напряжение и непонимание с близкими. Не воспринимайте обиды на свой счет, попытайтесь помочь близкому человеку разобраться с проблемой, будьте терпеливыми. А чтобы не раздражаться и не срываться, полезно записаться в спортзал или найти другую отдушину для борьбы со стрессом.

Рак (21.06 - 23.07)

В вашей жизни прослеживается зарождение новых перспективных проектов. Они окупятся практически сразу. Однако в стремлении заполучить выгоду, не стоит забывать о моральной стороне медали, ведь в дальнейшем успех будет зависеть от вашего умения работать в паре.

Лев (22.07 - 24.08)

Львам показано проявить смелость и действовать. Только такая позиция поможет гарантированно исполнить заветную мечту. Сейчас самое время довериться интуиции. Звезды советуют разделить радость победы с теми, кого любите. Это удвоит ощущение счастья!

Дева (22.08 - 24.09)

Нужны практические действия, которые помогут избавиться от апатии. Это может быть активное и веселое хобби, которое поможет одиноким найти вторую половинку, а влюбленным - освежить чувства. Отправляйтесь на прогулку, купите абонемент в бассейн, устройте необычное свидание или заведите питомца, с которым можно ходить в парк и знакомиться с такими же любителями животных.

Весы (22.09 - 24.10)

Весам будет сегодня непросто. Нужно соединить два характера и темперамента в себе: в делах и на работе проявить решительность, твердость и силу, а дома – нежность и романтичность. Ваше прирожденное обаяние и шарм сыграют сегодня на руку.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Сегодня вам поможет покладистость, умение флиртовать и искренне радоваться мелочам. В общении старайтесь не перебивать собеседника, выслушайте его мнение, поставьте себе цель соглашаться даже там, где раньше вы могли спорить и доказывать правоту. Просто попробуйте действовать для себя непривычно. Вы удивитесь, как просто достигать целей, если чаще соглашаться и в чем-то уступать.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Огненным Стрельцам нужно сконцентрироваться на своих собственных целях и планах. Ориентиром может стать здоровье, питание, досуг и дела, которые вы откладывали в долгий ящик. Укрепите иммунитет: пейте травяные чаи, делайте утром зарядку и ложитесь спать до полуночи. Так у вас появится больше времени в выходные для действительно важных дел.

Козерог (21.12 - 21.01)

Не расходуйте драгоценную энергию, которая может вам пригодиться в борьбе с конкурентами. Сосредоточьтесь на ключевых задачах, а потом переходите от главного к второстепенному. И помните, что достойный проигрыш и хороший опыт иногда лучше победы.

Водолей (20.01 - 19.02)

Вам лучше отказаться сегодня от физических нагрузок или активного отдыха, чтобы не получить травму. Тем Водолеям, кому предстоит поездка, можно рассчитывать на удачное стечение обстоятельств. Амбиции и ваша неуемная энергия помогут сбыться самым честолюбивым планам.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Чувствительным Рыбам после напряженного дня просто показано переключаться на романтичные и расслабляющие вечера, будь то кино или театр в хорошей компании. Пусть самой главной проблемой сегодня станет выбор ресторана для прекрасного ужина. Балуйте себя чаще и задумайтесь над тем, чтобы в погоне за призрачным "лучшим" не упустить "хорошее", что есть в вашей жизни.

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