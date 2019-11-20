Принятый Верховной Радой и подписанный президентом закон о запрете вырубки лесов в Карпатах на самом деле упрощает вырубку древесины. Об этом сообщает органиация "Экология. Право. Человек".

Так, после первого чтения проект закона действительно отвечал поставленной цели и вносил запрет на сплошные вырубки. Однако поправки №6, №11 и №21, авторами которых являются Олег Бондаренко ("Слуга народа") и Степан Ивахив (депутатская группа "За будущее") наоборот, упрощают ведение вырубки лесов в Карпатах.

По словам экологов, закон снимает мораторий на проведение рубок в отдельных категориях лесов; не вводит запрет на проведение сплошных санитарных рубок, позволяет проведение постепенных рубок главного пользования; разрешает использование любых видов техники для проведения лесозаготовки.

Ранее "Страна" писала о том, что под Харьковом в прямом эфире напали на журналистов 112, которые снимали сюжет о массовой вырубке леса.

Также мы сообщали, что Порошенко отказался подписывать закон против вырубки лесов.