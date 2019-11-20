В среду, 20 ноября, во время рабочего визита в Днепр, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, когда закончится реконструкция аэропорта в Днепре и впервые прокомментировал скандал с Юзиком из "95 Квартала" и партии "Слуга народа". Об этом сообщает "Днепровская панорама".

Разумков заявил, что пока фракция про "скандальному разговору" не собиралась. Если есть подтверждения о том, что нарушен закон, будет проведена проверка.

"Нам предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей из ресторана Кривого Рога и выслушать комментарии от участников этой записи... Давайте подождем, пока предполагаемые участники этой встречи подтвердят или опровергнут факт ее проведения", - заявил Разумков.

Напомним, скандал с Юзиком - это видеозапись, которую выложил в соцстети нардеп Антон Поляков. Юзик разговаривал с криворожскими правоохранителями и учил, как решать вопросы с полицией. Подробнее мы рассказывали тут.

Также мы сообщали, что появилась еще аудизапись с ужина "слуг народа" в Кривом Роге, на которой они обсуждают покупку телеканала.