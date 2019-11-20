Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии. Такое заявление сделал спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в соцсети.

"Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", - написал Пыллуаас, добавив, что "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтоб вернулись "наши" территории.

Фото: facebook.com

Как пишет DW, возмущение спикера эстонского парламента было вызвано опубликованным в понедельник интервью директора второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, в котором он несколько раз назвал "недействующим" Тартуский мирный договор 1920 года.

"Непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности", - написал Хенн Пыллуаас.

Согласно Тартускому мирному договору 1920 года, заключенному РСФСР и независимой Эстонией, к Эстонии отходит часть территорий, ныне входящих в состав России. Это части Кингиссепского и Сланцевского районов Ленинградской области, а также Печорский край. Эстония не ратифицирует российско-эстонский пограничный договор, поскольку значительная часть политических сил пытается вернуться к границе, проведенной по Тартускому договору. Россия официально считает этот договор недействующим.

Ранее "Страна" писала о том, что Эстония запретила войти в свои воды российскому кораблю. Москва назвала это недружественным шагом.

Также мы сообщали, что Эстония отменила бесплатные визы для граждан Украины и Беларуси.