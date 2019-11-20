Послы G7 напомнили Киеву, что новый транш МВФ будет иметь решающее значение для украинской экономики
Послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) говорят о том, что новая программа Международного валютного фонда (МВФ) очень сильно влияет на макроэкономическую стабильность в Украине. Об этом говорится в сообщении G7 в Twitter.
Скриншот: Twitter/ G7AmbReformUA
G7 считает, что новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущего реформ в Украине. Полная поддержка соглашения с МВФ принесет долговременную пользу Украине.
Встреча послов стран "Большой семерки" с миссией МВФ в Украине проходит в среду, 20 ноября.
Фото: Twitter/ G7AmbReformUA
Ранее "Страна" сообщала, что Смолий пожаловался Тейлору, что Нацбанку мешают работать с МВФ.
Также мы рассказывали, что Маркарова заявила, что Украина собирается отказаться от траншей МВФ в 2023 году.