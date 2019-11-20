Послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) говорят о том, что новая программа Международного валютного фонда (МВФ) очень сильно влияет на макроэкономическую стабильность в Украине. Об этом говорится в сообщении G7 в Twitter.

Скриншот: Twitter/ G7AmbReformUA

G7 считает, что новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущего реформ в Украине. Полная поддержка соглашения с МВФ принесет долговременную пользу Украине.

Встреча послов стран "Большой семерки" с миссией МВФ в Украине проходит в среду, 20 ноября.

Фото: Twitter/ G7AmbReformUA

Ранее "Страна" сообщала, что Смолий пожаловался Тейлору, что Нацбанку мешают работать с МВФ.

Также мы рассказывали, что Маркарова заявила, что Украина собирается отказаться от траншей МВФ в 2023 году.