Президент Украины Владимир Зеленский наградил погибшего на Донбассе командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева орденом Богдана Хмельницкого II степени. Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича - полковника (посмертно)", - говорится в сообщении.

Уточним, что сам документ датирован 19 ноября.

Как сообщала "Страна", 7 ноября в Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения.

Мы также писали, что позавчера в Харьковской городской клинической больнице скончался военнослужащий, который получил ранения в результате взрывов в Балаклее.