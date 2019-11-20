В среду, 20 ноября, на заседании Кабмина будут голосовать за увольнение заместителя главы Минздрава Михаила Загрийчука. Об этом сообщают источники "Страны" в Кабмине.

По нашей информации, Михаил Загрийчук написал заявление на увольнение по собственному желанию. В Минздраве этот чиновник отвечал за вопросы трансплантологии.

Кабинет Министров сегодня планирует рассмотреть присоединение Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

Также будут рассмотрены законопроекты о присоединении к соглашению о развитии мультимодальных перевозок "Трасека", о таможенном тарифе, о мультимодальных перевозках, о внесении изменений в некоторые законодательные акты в части объектов повышенной опасности.

Правительство также намерено рассмотреть вопросы Общественного совета при Национальном агентстве по противодействию коррупции, а также внести изменения в порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий.

Ранее "Страна" сообщала, что Литва поможет Украине сломать советскую систему психиатрической помощи.

Так же мы рассказывали, что Минздрав прогнозирует, что в Украине гриппом могут заболеть 6,7 миллионов человекю