Действия правоохранителей и пограничников по выдворению экс-президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили из Украины в Польшу в феврале 2018 года признаны законными. Такое решение принял Верховный суд 19 ноября, говорится на странице ведомства в соцсети.

"Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили по делу по его иску к Администрации Государственной пограничной службы, Государственной миграционной службе, Министерству внутренних дел о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по реадмиссии истца в Республику Польша", - заявили в суде.

Уточняется, что Саакашвили просил признать незаконными действия этих органов власти, которые 12 февраля 2018 года выдворили его из Украины в страну предыдущего пребывания.

Своим решением Верховный Суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которые также признали возвращение Саакашвили в Польшу законным.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Фото: facebook.com

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