В Киеве зарегистрировали пять случаев острой кишечной инфекции среди студентов. Все они могут быть вызваны едой в ресторане одной из столичных гостиниц. Об этом сообщает пресс-служба главного управления киевской Госпродпотребслужбы.

18 ноября должностные лица Госпродпотребслужбы провели внеплановую инспекцию, по результатам которой выявили нарушения требований закона "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов".

Гстиница не представила сведения о государственной регистрации мощности оператора рынка; мощности не поддерживаются в чистоте; частично повреждено покрытие стен и пола в раздаточной; отходы хранятся не в закрытых контейнерах.

В ходе инспекции отобраны смывы для лабораторных исследований.

"Главным управлением Госпродпотребслужбы в Киеве приняты меры: выдано предписание об устранении нарушений требований законодательства; принято решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов; направлено письмо в адрес районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве о принятии мер реагирования, по статье 325 Уголовного кодекса Украины.

19 ноября в гостинице запретили оборот пищевых продуктов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве 14 человек отравились главным поминальным блюдом в кафе.

Также мы рассказывали, что под Львовом 13 человек госпитализировали из-за отравления на свадьбе.