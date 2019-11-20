Скоростной поезд №763 направлением "Киев-Одесса" неизвестные забросали камнями в Фастовском районе Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Так, в результате инцидента в четырех вагонах были разбиты шесть боковых стеклопакетов. Из пассажиров никто не пострадал.

Фото: uz.gov.ua

Согласно информации, аналогичные инциденты произошло недавно со скоростными поездами харьковского, запорожского и криворожского направлений.

Всего с начала года хулиганы разбили 76 боковых и одно лобовое стекло в скоростных поездах. Сумма убытков превышает 350 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Киеве отменили несколько утренних рейсов столичных электричек из-за действий хулиганов.

Также "Страна" писала о том, что 27-летний вандал, забросавший камнями электричку в Киеве, оотделался условным сроком.