Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что хочет в ближайшее время объединить 50 разных правительственных колл-центров в один. Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

"Сейчас мы начинаем пилот, чтобы забрать на себя коммуникации министерства социальной политики, Офиса Президента и таможни. Затем в течение года заберем в единый центр всё остальное. Для этого я уговорил уйти из бизнеса мою бывшую коллегу по Fintech Band Юлию Гусеву, которая собаку съела на создании колл-центров в банках", - сказал он.

В то же время Дубилет уточнил, что для работников центра будет специальная мотивация, чтобы они были заинтересованы в помощи гражданам. Кроме того, запустят помощь не только по телефону, а и через мессенджеры, поскольку на связь идет достаточно большое количество средств.

Фото: facebook.com/dubilet

"Например, сейчас в центральном колл-центре Кабмина стоимость одного обращения в 3-5 раз дороже, чем в монобанк. При том, что зарплаты у операторов невозможно низкие", - подчеркнул он.

До этого Дубилет прокомментировал свое же собственное предложение отказаться от системы государственной спецсвязи.

На днях "Страна" цитировала другое громкое заявление министра о том, что он попросил предоставить ему государственную охрану, поскольку вокруг него образовались некие зоны напряжения.