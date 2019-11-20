Два человека погибли, 11 травмированы в результате ДТП, которое произошло во вторник, 19 ноября, около 23:55 в Святошинском районе Киева. Об этом сообщается на сайте столичной ГСЧС.

"По прибытию на место вызова было установлено, что ДТП произошло с участием Toyota RAV4 и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. В результате столкновения, водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, 11 пассажиров микроавтобуса были травмированы", - сказано в нем.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали тело водителя Toyota RAV4, который был зажат между сиденьем и панелью приборов, и передали правоохранителям.

По данным правоохранителей, водитель, управляя автомобилем Toyota RAV4 двигался по проезжей части на улице Зодчих. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, сообщается на сайте Нацполиции Киева.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"В результате ДТП 25-летний водитель и 21-летний пассажир Toyota погибли на месте, а трое других его пассажиров 1997, 1996, 1998 годов рождения госпитализированы. Кроме этого, пострадали еще пять человек: 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes и четверо пассажиров, 1951, 1956, 1957 и 1964 рождения, которых с травами различной степени тяжести доставили в больницу", - говорится в сообщении столичной полиции.

Отметим, что полиция приводит меньшее количество пострадавших - 8 человек. По факту аварии открыто уголовное производство.

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