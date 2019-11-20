В следствие аварии вертолета в Афганистане погибли двое военнослужащих Соединенных Штатов Америки. По предварительным результатам расследования авария случилась не из-за обстрела противника. Об этом сообщает"Радио Свобода".

Дополнительные детали аварии пока неизвестны.

В Афганистане с начала года погибли уже 19 военных США. В стране сейчас дислоцированы около 13 000 американских военных, а также тысячи представителей европейских стран, участвующих в миссии "Решительная поддержка" под руководством НАТО.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Дональд Трамп помиловал двух американских офицеров, майора Мэтью Голстейна и старшего лейтенанта Клинта Лоранса, которых осудили за преступления военного характера в Афганистане.

Также мы рассказывали, что власти Афганистана заявили о разгроме ИГИЛ в своей стране.