Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала, какую роль во внешней политике президента Украины Владимира Зеленского отыгрывают глава МИД Вадим Пристайко и советник главы страны Андрей Ермак. Об этом она рассказала в эфире программы "Вот оно как" на 24 канале.

Так, отвечая на вопрос о том, кто наиболее определяющая фигура во внешней политике, Зеркаль ответила "президент". Тем не менее, она пояснила, что глава внешнеполитического ведомства и советник президента имеют свои сферы ответственности.

Видео: YouTube/BIHUS info

"Если это связи с европейскими политиками, реакции или последовательность действий, то, пожалуй, это Пристайко. Если это официальные переговоры, то это Пристайко", - сказала она.

Зеркаль также уточнила, что Андрей Ермак привлечен к коммуникации с Россией.

"Общаются сейчас между собой больше советники президентов по России, по "Нормандии", - подчеркнула она.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль объявила о том, что скоро покинет свой пост.

Так же мы рассказывали, что Зеркаль рассказала, почему Зеленский идет на прямые переговоры с Путиным.