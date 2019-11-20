Под Харьковом загорелась электричка, в которой были пассажиры. О произошедшем сообщили очевидцы в Facebook-сообществе "ХС.Харьков".

По словам очевидцев, которые выложили видео с фактом пожара в социальную сеть, вечером 17 ноября на ходу загорелась электричка, которая следовала по маршруту Харьков-Левада-Изюм.



"Пассажиров оперативно эвакуировали, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении под видео с инцидентом на Facebook.

Скриншот: Facebook/ХС.Харьков

Ранее "Страна" сообщала, что под Николаевом вспыхнул пригородный дизель-поезд с пассажирами.

Также мы рассказывали, что в Каменско-Днепровском районе Запорожской области в ночь на 17 ноября загорелся районный суд.

Кроме того, мы писали, что в столице Японии - Токио - в среду, 20 ноября, в здании Министерства экономики произошел пожар.