Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора со школьниками в рамках Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной" рассказал, что пора менять нынешних депутатов Верховной Рады. Трансляция велась на Facebook-странице Офиса президента.

"Страна должна быть такой, какой являетесь вы - свежая… Что-то новое, что-то очень интересное. Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал он, обьращаясь к одной из школьниц.

Видео: Facebook/president.gov.ua

Напомни, вчера в сети произошла словесная перепалка между Зеленским и Тимошенко, которая стала топ-новостью дня и даже перебралась на телевизоры. С большой вероятностью, оно будет длиться не один день и даже не один месяц. Хотя до сих пор непонятно, зачем это было нужно президенту.

Ранее "Страна" писала, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон "О статусе народного депутата Украины", которым предусмотрено прохождение проверки на полиграфе нардепами.