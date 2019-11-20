Армия Соединенных Штатов Америки в случае необходимости будет защищать подполковника Александра Виндмана, который свидетельствует против президента США Дональда Трампа в деле об импичменте. Ему могут предоставить убежище на одной из военных баз Пентагона. Об этом сообщает агентство Reuters.

Виндман - ключевой свидетель на публичных слушаниях о попытках Трампа повлиять на власти Украины относительно расследования в отношении своего политического конкурента Джо Байдена.

Напомним, что Палата представителей Конгресса США начала расследование против Трампа из-за скандала вокруг его телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Трамп призывал продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Bursima, где работал сын Джо Байдена. В то же время военная помощь Украине была приостановлена. Конгрессмены от демократов хотят установить, не использовал ли президент США военную помощь как рычаг влияния на Киев для достижения собственных политических интересов.

Ранее "Страна" сообщала, что американский подполковник Александр Виндман рассказал, что Данилюк трижды предлагал ему стать министром обороны Украины.

Сам экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Данилюк заявил о том, что это была шутка.