Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков иногда довольно жестко дискутирует с главой Офиса президента Андреем Богданом. Об этом глава Рады заявил, отвечая на вопрос журналиста о наличии конфликта с Богданом, сообщает "Украинская правда".

"Народных депутатов должны уважать все, так же, как народные депутаты должны уважать всех, в первую очередь своих избирателей. Разные бывают дискуссии. Бывают достаточно жесткие, и с Андреем Иосифовичем так же. Это нормальная жизненная и рабочая обстановка, я не вижу здесь больших проблем... Я не понимаю, что такое конфликт. Дискутируем мы", - заявил Разумков и добавил, что с Богданом общается достаточто часто.

"Смотрите, как бы не происходило в этой жизни, какие бы дискуссии между теми или иными политиками или чиновниками не имели место, государственнические вопросы должны быть на первом плане. Мы достаточно регулярно общаемся с Андреем Иосифовичем", - заявил Разумков.

Ранее "Страна" писала о том, что Богдана заподозрили в незаконном использовании номеров прикрытия и госохраны.

Также мы сообщали, что нардеп Скороход рассказала, как спикер Разумков командует фракцией "Слуга народа" при голосованиях.