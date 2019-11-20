Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, Фриц фон Вайцзеккер, умер в в берлинской клинике Schlosspark-Klinik от ножевого ранения, которое он получил во время лекции, об этом сообщает RBB.

Фриц фон Вайцзеккер, фото: Schlosspark-Klinik

Вечером 19 ноября Вайцзеккер мужчина во время лекции внезапно ударил его ножом. Несмотря на усилия врачей, Вайцзеккер скончался в ночь на среду, 20 ноября. Несколько слушателей помогли задержать преступника. Der Tagesspiegel сообщает, что один из них получил серьезные ранения.

Полиция Берлина в Twitter подтвердила, что нападавший задержан. Подробностей о его личности и мотивах сейчас нет.

Скриншот: Twitter/Polizei Berlin‏

59-летний Фриц фон Вайцзеккер был заведующим терапевтического отделения в частной клинике Schlosspark-Klinik с 2005 года.

Его отец Рихард фон Вайцзеккер в 1984-1994 годах занимал пост федерального президента Германии, был членом партии Христианско-демократический союз.

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