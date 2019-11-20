Соединенные Штаты Америки на военную помощь Украине выделили порядка 400 миллионов долларов, но в страну до сих пор не пришли еще 35,2 миллиона. Об этом сообщает Los Angeles Times, ссылаясь на документы о расходах Пентагона.

С помощью этих денег Украина должна была купить оружие, средства связи и оснастить военные корабли ВМС Украины. Пентагон уже подтвердил задержку перевода средств, при этом не став называть ее причину.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны США Карл Глисон заявил, что недостающую часть военной финансовой помощи Украине отправят "в течение следующих нескольких недель".

Ранее "Страна" сообщала, что Помпео рассказал о поставках оружия для Украины.

Также мы рассказывали, что советник Трампа по нацбезопасности заявил, что США не готовы постоянно постоянно оказывать Украине военную помощь.