Новый главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал, что думает о своем назначение в лондонский клуб. Об этом сообщает официальный сайт "шпор".

"Я рад возглавить клуб с богатыми традициями и страстными болельщиками. Мастерство команды и уровень академии меня вдохновляют. Возможность поработать с такими игроками - вот что меня привлекло", - сказал португалец.

Уточним, что он подписал контракт с клубом до конца сезона - 2022/23, сменив на этом посту Маурисио Почеттино.

Напомним, тренера Маурисио Почеттино отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды в конце прошлого и начале нынешнего сезона.

Также мы писали, что Тоттенхэм разгромила Бавария во втором туре группового турнира Лиги чемпионов.