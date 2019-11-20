Жозе Моуринью возглавил английский Тоттенхэм после отставки Почеттино
Новый главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал, что думает о своем назначение в лондонский клуб. Об этом сообщает официальный сайт "шпор".
"Я рад возглавить клуб с богатыми традициями и страстными болельщиками. Мастерство команды и уровень академии меня вдохновляют. Возможность поработать с такими игроками - вот что меня привлекло", - сказал португалец.
Уточним, что он подписал контракт с клубом до конца сезона - 2022/23, сменив на этом посту Маурисио Почеттино.
Напомним, тренера Маурисио Почеттино отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды в конце прошлого и начале нынешнего сезона.
Также мы писали, что Тоттенхэм разгромила Бавария во втором туре группового турнира Лиги чемпионов.
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