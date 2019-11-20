В пятницу, 29 ноября, в украинских магазинах - день распродаж и топовых скидок, в честь Черной пятницы - традиции распродаж после Хэллоуина, которая пришла из США. При этом в некоторых магазинах объявили репетиции и предпродажи к Черной пятнице, а покупателям предлагают регистрироваться на массовые сейлы заранее.

Что обещают в магазинах: скидки и предпродажи

Большинство украинских магазинов будут участвовать в распродажах и уже объявили скидки, от 15 до 90%. В "Фокстроте" и "Цитрусе" непосредственно в Черную пятницу обещают максимальные скидки до 70%.

Спортивные торговые марки New Balance, Puma, Adidas, Reebok скинут цены на 20-30%. В Stylus и "Эльдорадо" - до минус 50%, в Lee Cooper и Mango - дешевле на 50%. В Pierre Cardin - снижение цен до 60%. Puma обещает - 50% на весь ассортимент товаров, в JYSK - скидки до 70%, Women'secret снизит цены на 40%, обувной магазин Intertop представит скидки взрослым и детям до 50%.

При этом стоит учитывать, что в громких объявлениях о скидках есть слово "до". Многие магазины одежды и обуви максимально снизят цены лишь на некоторые вещи из старых коллекций, которые остались в неходовых размерах и цветах. А продавцов проинструктировали предлагать покупателям вещи подороже с минимальными скидками. При этом в ряде случаев экономия может оказаться сомнительной, ведь аналогичные товары можно купить на иностранных сайтах на порядок дешевле, тем более, что доллар подешевел.

Такая же история и с покупками гаджетов и бытовой техники - это еще одна популярна ниша в Черную пятницу. Стоит промониторить цены заранее, ведь некоторые продавцы перед стартом распродаж поднимают их, чтобы потом снизить ценник. Также нередки ситуации, когда на других площадках понравившийся товар можно купить дешевле без всяких скидок. Подробнее об уловках продавцов читайте в материале "Страны".

Некоторые магазины в этом году объявили о предпродажах, чтобы привлечь поток покупателей еще до основного события. Например, об этом сообщили в "Цитрусе", "Еве", "Алло" и "Фокстроте".

Еще одна новинка этого года - предварительная регистрация на скидки. Покупателям предлагают зарегистрироваться и оставить личные данные, чтобы первыми получить уведомления об акционных предложениях. Таким образом магазины собирают клиентскую базу, которой смогут рассылать предложения круглый год.

Спрос в Черную пятницу

По данным Black Friday Global, посещаемость украинских магазинов в Черную пятницу обычно вырастает втрое. Для продления ажиотажа, торговцы объявляют "черными" ближайшие выходные после дня Ч и всю неделю - до декабря. Ноябрьские распродажи год назад стали показательными: рост продаж в среднем по рынку увеличился на 410%. Украинцы в основном покупают одежду и обувь, тратят деньги на электронику и бытовую технику, на косметику и парфюмерию.

В этом году покупательская способность украинцев упала, о чем говорит снижение продаж и техники, и одежды. В среднем в Черную пятницу украинцы планируют потратить чуть более 3 тысяч гривен.