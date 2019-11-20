Украинский гидрометцентр предупредил о том, что в среду, 20 ноября, утро в Украине будет туманным, и очень плохая видимость на дорогах практически по всей территории страны. Об этом говорится на официальном сайте Укргидромета.

"Утром 20 ноября во большинстве областей Украины -туман, видимость 200-500 метров" - говорится в сообщении гидрометцентра.

Кроме того, синоптики добавили, что такая ситуация означает I уровень опасности, "желтый".

Скриншот: meteo.gov.ua

Это уже не первый случай за ноябрь, когда синоптики объявляют желтый уровень опасности. Ранее "Страна" писала, что 12 ноября из-за сильного тумана на дорогах Украины объявлен первый уровень опасности.

Отметим, что сильный туман мешает не только автомобилистам - в аэропорту Харькова отменяют и задерживают рейсы из-за плохой видимости.