Народного депутата от фракции "Европейской солидарности" Владимира Вятровича обвинили в том, что он украл около полумиллиона гривен, когда в прошлом году устраивал "банкет" на День Голодомора.

Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский в Facebook.

"Год назад Вятрович закатил банкет на День Голодомора. Никак иначе я это не назову, можете посмотреть меню, сделать свои выводы сами. Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там все видно. На кормление этих виртуальных персонажей, Институт Национальной Памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты. Почти на полмиллиона гривен", - написал нардеп.

Фото: Facebook/Макс Бужанский

"Но тут речь о другом, он просто украл большую часть из этих полумиллиона, отмыв их на строительной компании. Я знаю, что у нас сплошь и рядом всем всё равно, что там было вчера, но я обещал догонять это ворьё, и я этим занимаюсь. Вот выписка из Единого Реестра о возбуждении уголовного дела по моему обращению. А вот утвержденное меню для развеселой пирушки. Я ведь не шутил, когда говорил, что он вор, и тому есть подтверждения. И да, это только начало", - заявил Бужанский.

Фото: Facebook/Макс Бужанский

Более того, как удалось выяснить Бужанскому, бенефициаром компании, которая занималась банкетом для Вятровича, является оффшор на Кипре.

"Украл деньги на Голодоморе и выгнал на Кипр, так понятно?" – уточнил он.

Фото: Facebook/Макс Бужанский

Напомним, что с марта 2014 года по сентябрь 2019 года Институтом национальной памяти руководил Владимир Вятрович, но в середине сентября Кабмин подписал заявление о его увольнении. Вятрович станет народным депутатом от "Европейской солидарности".

Также "Страна" рассказывала, как Вятрович вернулся в Институт нацпамяти и что он там делает.