После завершения группового этапа квалификации на Евро-2020, определились все сборные-участники стыковых матчей. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Так, команды разбиты на четыре пути с учетом выступлений в Лиге наций. Сама жеребьевка матчей пройдет 22 ноября. Победитель, который пройдет полуфинал и финал, получит право сыграть на чемпионате Европы. Стыковые матчи состоятся в марте 2020 года.

Итак, в стыковые матчи вышли:

Путь A: Исландия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*

Путь B: Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия

Путь C: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*

Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь

* Судьбу сборных Болгарии, Израиля, Венгрии и Румынии решит жеребьевка. Одна из них займет место в Пути С, три другие - в Пути А.

Напомним, во вторник, 19 ноября, подошел к концу групповой этап отбора Евро-2020, по итогам которого стали известны 20 сборных, которые гарантировали себе выход в финальную часть турнира. жеребьевка пройдет 30 ноября.

Ранее сообщалось, что Швейцария и Дания обеспечили себе место на Евро-2020.