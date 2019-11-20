Курьезный случай произошел вчера, 19 ноября, в одном из студенческих общежитий на улице Маршала Тимошенко в Киеве. Как мы узнали из собственных источников в патрульной полиции, вчера к правоохранителям обратилась с заявлениям о краже раздосадованная 19-летняя студентка. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила, что неизвестный вор проник в комнату девушки, взломав замок входной двери и вынес в чехле популярный украинский народный инструмент - бандуру.

Потерпевшая очень расстроена, так как вору инструмент ни к чему, разве что продать кому-то да и то покупателя на такую специфику нужно еще поискать. А вот студентке и ее семье придется тратиться на новый инструмент, так как без него она не сможет заниматься. Разве что спонсоры найдутся и подарят ей новую бандуру.

Полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины.На причастность к краже проверяют однокурсников потерпевшей и других лиц, которые имели доступ в студенческое общежитие музакадемии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Печерске из бутика незаметно вынесли шубу за треть миллиона гривен.

Так же мы рассказывали, что на Печерске домушники вынесли из квартиры огнестрельное оружие и швейцарские часы за 40 тысяч долларов.