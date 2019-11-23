Сегодня в Украине скорбная дата, когда общенациональной минутой молчания поминают всех жертв голодоморов. На церковном календаре - день Георгия Победоносца, а в мире - праздник художников-акварелистов. Именины - у Александра, Анны, Алексея, Бориса, Георгия.

День в истории Украины

Каждый год в день памяти жертв Голодомора, ровно в 16:00 украинцы зажигают свечу памяти о погибших. Самым тяжелым для украинцев стал голод 1932-1933 годов, когда погибли около 4 миллионов человек. Украина в 2002 году отметила 70-летие со дня трагических событий, а спустя в 2006 году Верховная Рада признала Голодомор геноцидом украинцев.

Церковные праздники

Православные чтят память Георгия Победоносца - мудрого и сильного воина, жившего в Каппадокии и получившего воспитание в верующей семье. Мучения Георгия начались, когда тот поступил на службу к императору Диоклетиану - ярому противнику христианства. Узнав о замысле императора разогнать всех верующих в городе, Георгий раздал все имущество бедным, отпустил рабов и открыто выступил против правителя. Его копьями вытолкали в темницу, но оружие гнулось о крепкое тело воина. Мученика бросили в темницу, забив ноги в колодки и придавив грудь тяжелым камнем. Однако Георгий не поддавался на уговоры присягнуть другим богам и проявил стойкость. Тогда его приказали колесовать. И когда мученик, казалось, погиб, у колеса явились ангелы, исцелившие святого. Тогда многие и уверовали в Животворящего Бога христиан.

Международные праздники

В мире отмечают день акварели. Эту живописную технику использовал мексиканский художник Альфредо Рохо, который и предложил организовать праздник в 1991 году.

Акварель Альфредо Гуати Рохо

События и даты

В 1708 году православная церковь за измену Петру I предает анафеме украинского гетмана Ивана Мазепу.

В 1922 году писатель Александр Грин завершил работу над повестью-феерией "Алые паруса" про прекрасную Ассоль, которая ждет на берегу своего возлюбленного - капитана Грея.

В 1957 году в Милане вышел роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго".

В 1991 году лидер Queen Фредди Меркьюри признался, что болен СПИДом. Уже вечером следующего дня он умер.

В 2004 году - День рождения компьютерной игры "World of Warcraft".

Сегодня французскому актеру Венсану Касселю исполняется 53 года. Он стал известен по фильмам "Тринадцать друзей Оушена" и "Ключи от рая".

Также 27 лет исполняется сегодня американской певице Майли Сайрус.

Именины

День ангела Александра, Алексея, Анны, Бориса, Георгия, Дениса, Ивана, Константина, Михаила, Николая, Ольги и Петра.