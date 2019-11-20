Городской суд Тбилиси в ночь на среду, 20 ноября, освободил из-под стражи 36 человек, которых задержали 18 ноября у здания парламента во время акции протеста. Министерство внутренних дел Грузии предъявило всем задержанным обвинения в неподчинении требованиям полиции и мелком хулиганстве. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Рассмотрение дел по административным правонарушениям, которые были осуществлены задержанные, будут рассмотрены позднее.

Суд принял решение рассмотреть отдельно дело об административном правонарушении, совершенном на акции у парламента лидером оппозиционной партии "Гирчи" ("Шишки") Зурабом Джапаридзе, ранее освобожденным под подписку.

Ранее "Страна" сообщала, что в Тбилиси оппозиция после разгона снова поставила палатки перед парламентом.

Также мы публиковали видео того, как в Тбилиси водометами разгоняют акцию оппозиции у здания парламента.