Украина готова пойти на разумный компромисс в разрешении конфликта на Донбассе во время встречи лидеров стран "Нормандской четверки" 9 декабря. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко на брифинге в среду, 20 ноября, сообщает "Лига".

"Мы едем на нормандскую встречу с открытыми идеями, открытым умом, готовы воспринять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого украинцы так давно жаждут", - отметил он.

Пристайко опроверг информацию о том, что якобы одним из условий проведения встречи в нормандском формате был полный вывод пророссийских войск из Донбасса.

"Я не помню, чтобы кто-то из украинских политиков такое сказал, хотя каждый из 46 млн украинцев рассчитывал бы на то, чтобы иностранные незаконные вооруженные формирования покинули территорию нашей страны, и мы тогда мирно смогли бы решить существующие проблемы. Но мы реалисты и понимаем, что требовать этого перед "нормандской встречей" просто нет смысла", - заявил он.

Глава МИД заявил, что надеется на то, что на этой встрече будет достигнут реальный прогресс, которого Украина ожидала с 2016 года, когда была последняя встреча в таком формате.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кремле заявили, что уже готовят итоговый документ к Нормандскому саммиту.

Также мы рассказывали, что работа над законом об особом статусе Донбасса начнется после "нормандской встречи".