В столице Японии - Токио - в среду, 20 ноября, в здании Министерства экономики, торговли и промышленности произошел пожар. Об этом рассказывает NHK.

"После 10.00 поступило сообщение о пожаре в здании, на втором этаже подвального паркинга", - сообщила пожарная служба Токио.

Пожарные обнаружили, что причиной пожара стало возгорание в мусоровозе. Всем, кто находился в здании министерства, было приказано эвакуироваться. Работа лифтов была временно прекращена.

О жертвах информация не поступала. Токийское пожарное управление изучает причину инцидента.

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