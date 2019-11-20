Франция предложила другим государствам-членам Европейского союза изменить процедуру принятия в ЕС новых членов. Об этом сообщает "Politico"

Новая процедура будет состоять из семи этапов с "суровыми условиями для эффективного перехода на европейские нормы и стандарты" страны-кандидата на вступление в Европейский союз.

Кроме того, ЕС будет иметь право в любой момент остановить переговоры о вступлении, если решит, что страна-кандидат отходит от стандартов объединения.

Сейчас процесс внедрения европейского законодательства в стране-кандидате поделен на 35 тематических блоков - от стандартов продуктов питания до внешней политики и безопасности, которые внедряются одновременно.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции хотят усилить военную мощь Евросоюза.

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