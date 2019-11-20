Председатель правления Национального банка Яков Смолий рассказал временному поверенному в делах США в Украине Уильяму Тейлору о тому, что регулятор столкнулся к препятствиями на пути к сотрудничеству с МВФ. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"…Очевидны попытки заинтересованных лиц, вероятно, из числа бывших владельцев банков, исключить сотрудничество с МВФ через информационные атаки и судебные решения, целью которых является дискредитация НБУ и реформ в финансовом секторе", - отметил Смолий.

Он также рассказал про судебные процессы против бывших владельцев обанкротившихся банков, важность возвращения средств государству и вкладчикам и роли судебной реформы в этом.

Глава НБУ указал на частые попытки разными способами ограничить расходы Национального банка на юридические услуги, которые необходимы для возвращения долгов владельцами обанкротившихся банков.

Команда НБУ, правительства и Офиса президента прилагает максимальные усилия, чтобы реформы продолжались, и новая программа сотрудничества с МВФ стала реальностью, заверил Смолий.

Он обратил внимание на устойчивое снижение инфляции, которая замедлилась до 6,5% в годовом измерении по итогам октября и достигнет цели 5% уже в следующем году.

Продолжение сотрудничества с МВФ является одной из первоочередных задач украинской власти, подчеркнул руководитель регулятора.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 14 ноября. В МВФ надеются достичь быстрых результатов в подписании новой программы сотрудничества с Украиной.

Сейчас Украина находится в краткосрочной кредитной программе МВФ, которая должна завершиться в начале 2020 года. В рамках этой программы страна получила 1 транш из предусмотренных трех на общую сумму 3,9 миллиарда долларов.

Скриншот: Facebook/Національний банк України/

Ранее "Страна" сообщала, что миссия МВФ в Киеве встретилась с руководством Нацбанка.

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