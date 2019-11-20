Вчера, 19 ноября, завершился групповой турнир отбора на Евро-2020 по итогам которого определились 20 команд вышедших на чемпионат Европы по футболу. Вот их перечень: Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина, Испания, Франция, Турция, Англия, Чехия, Финляндия, Швеция, Хорватия, Австрия, Нидерланды, Германия, Португалия, Швейцария, Дания и Уэльс.

Фото: Telegram/Футбол України

Оставшиеся четыре путевки будут разыграны в конце марта в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА. Они достанутся победителям квартетов Босния/Словакия/Ирландия/Северная Ирландия, Грузия/Северная Македония/Косово, Беларусь, а еще два квартета определятся с помощью жеребьевки. Кто-то из четверки Болгария/Венгрия/Израиль/Румыния выйдет на Исландию, а кто-то - на Шотландию/Норвегию/Сербию.

Уже известны первые расклады по группам Евро-2020 Украина точно сыграет на групповом этапе с Нидерландами, а Россия попала в компанию Бельгии и Дании. Жеребьевка финальной части Евроо-2020 пройдет 30 ноября.

Все корзины финального турнира Евро-2020

"Корзина" 1: Италия, Англия, Бельгия, Германия, Испания, Украина.

"Корзина" 2: Франция, Хорватия, Швейцария, Польша, Нидерланды, Россия.

"Корзина" 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.

"Корзина" 4: Уэльс, Финляндия, победитель плей-офф 1, победитель плей-офф 2, победитель плей-офф 3, победитель плей-офф 4.

Ранее "Страна" сообщала, что WADA может лишить Россию участия в Евро-2020 и отобрать у Петербурга матчи турнира.