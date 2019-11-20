Послы стран G7 ("Большая семерка") очень положительно оценили первые законодательные изменения, направленные на запуск рынка земли в Украине. Об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

"Послы G7 приветствуют начало законодательного процесса по прекращению моратория на покупку и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - заявили дипломаты.

Фото: witter.com/G7AmbReformUA

Послы "Большой семерки" считают, что возможность продавать и покупать землю в Украине позволит раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора страны и стимулировать развитие украинской экономики.

Напомним, 13 ноября Рада в первом чтении приняла за основу законопроект №2178-10, предусматривающий отмену моратория на продажу земли в Украине. Президент Владимир Зеленский предложил провести референдум о возможности продажи украинской земли иностранцам.

Ранее "Страна" в материале "Консервация нищеты" выяснила, как изменит украинское село продажа земли.