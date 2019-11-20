Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль объявила о том, что скоро покинет свой пост.

Об этом она рассказала в эфире программе "Вот оно как" на 24 канале.

"На этой неделе я выполню свое последнее задание - проведу процессуальные слушания в Гааге по новому арбитражу, что касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала (уйдет с должности, - Ред.) ", - уточнила Елена Зеркаль.

"Мне нужно сделать перерыв. А относительно задач, которые передо мной стояли и будут стоять, - я всегда искала себе что-то, что меня интересовало, что было большим вызовом, за что никто не хотел браться и сомневался, а можно ли это сделать", - добавила заместитель министра.

На вопрос, почему Елена Зеркаль не хочет остаться в МИД как часть системы, которая может сопротивляться России, дипломат ответила: "Я не могу оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".

Зеркаль заверила, что на момент инаугурации президента Зеленского она не видела себя в Офисе Президента, однако, "указ президента (о ее назначении в МИД - Ред.) вышел до того, как с ней поговорили об этом.