Депутат от "Слуги народа" Антон Поляков опубликовал третью аудиозапись со встречи нардепов партии Зеленского и шефа полиции Днепропетровской области Владимира Огурченко.

Как уже рассказывала "Страна", они встречались за ужином в криворожском ресторане "Околица" 25 сентября. Опубликованы уже две части этой беседы.

Первая касается того, как "слуги народа" обещают полиции политическую крышу в Киеве и защиту от прокуратуры и ГБР.

Во второй нардепы и полицейский обсуждают персону замминистра инфраструктуры Александры Клитиной, намекая, что она добилась своей должности "через постель".

Новый отрывок разговора посвящен "информационной войне" - в частности, попыткам собравшихся поставить под контроль "слуг народа" Первый городской телеканал, который планируют выкупить у нынешних владельцев и финансировать за счет комбината "Арсело Миттал Кривой Рог".

В разговоре участвует Владимир Огурченко, шеф областной полиции Днепропетровщины, Юрий Корявченков ("Юзик"), Владлен Неклюдов и другие нардепы от "Слуги народа".

Публикуем расшифровку записи:

Огурченко: Человек подошел и сказал: Владимир Георгиевич, у меня первое будет, с чем я столкнусь, это информационная война.

Мужской голос: Да. Да. Грязь будут лить точно, потому что на потому что на Неклюдова уже начали лить. Мы уже привыкли к тому. На Юру не льют потому что он на выборах особо в городе не был...

Другой мужской голос: А меня боятся. (Смех) Ну, по-честному. Но я не по тому. Я по информационной поддержке принес в Офис президента, кстати (неразборчиво)... ведь Усов (экс-нардеп из Кривого Рога - Ред.) по своему участку продает. Продает задешево.

Женский голос: "Первый городской" продает.

Неклюдов: Канал, да. "Первый городской" канал.

Реплика: Есть "Рудана" (местный телеканал - Ред.), но есть "Первый городской". "Рудана" является муниципальным каналом. Но фактически она полностью на той стороне (на стороне мэра Кривого Рога Юрия Вилкула - Ред.).

Мужской голос: я пошел в Офис президента, и Офис президента сказал , что мы и сами такое создадим. Я говорю: это создалось за пять миллионов.

Реплика: И они формируют определенную думку...

Мужской голос: А вам, чтобы вам больше это самое на выборах, он пригодится. Мне он нафиг не нужен.

Юзик: Не, он и на выборах пригодится, и в дальнейшем.

Мужской голос: Брать не надо, я говорю, я сделаю все, чтобы КМК его профинансировал. Зарплата, содержание канала - 600-700 тысяч гривен в месяц.