Лидер фракции Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнел (республиканцы имеют большинство в Сенате - Ред.) заявил, что верхняя Палата Конгресса не соберет достаточного количество голосов для объявления импичмента президенту Дональду Трампу.

Об этом Митч Макконел заявил во вторник, 19 ноября, комментируя возможность импичмента Трампу, как сообщает Reuters.

"Для меня просто немыслимо думать, что наберется 67 голосов (из 100 конгрессменов - Ред.), чтобы отстранить президента от должности", - заявил Макконнелл.

Демократы в Палате представителей в настоящее время проводят слушания, следует ли отстранять Трампа от должности.

Если Палата представителей, где лидируют демократы, поддержит импичмент, то мяч окажется на стороне Сената США, где Республиканская партия имеет большинство.

Ранее "Страна" сообщала, что первый день публичных слушаний в Конгрессе по импичменту Трампа посмотрели почти 14 млн американцев.