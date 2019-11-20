Экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Данилюк отреагировал на скандальные признания американского подполковника Александра Виндмана, который заявил, что Данилюк трижды предлагал ему стать министром обороны Украины

Бывший секреарь СНБО заверил, что с его стороны это была всего лишь шутка.

"Это явно была шутка. Мы оба улыбнулись и посмеялись", - заявил Данилюк изданию The Daily Beast.

По его словам, он помнит лишь об одном случае, когда они с Виндманом обсуждали этот вопрос. Сначала Данилюк рассказал, что они обсуждали с Виндманом, выходцем из Украины, что в советские времена жили недалеко друг от друга. Затем Данилюк пошутил по поводу должности министра обороны.

Эти объяснения не совсем сходятся с версией, которую ранее Виндман озвучил на слушаниях в Палате представителей Конгресса США по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу. По словам сотрудника СНБ, Данилюк предлагал ему пост министра обороны не один, а три раза.

"Я американец и я немедленно отклонил эти предложения", - сказал Виндман.

Он подчеркнул, что ситуация показалась ему "несколько комичной", однако не стал на слушаниях квалифицировать беседу как шутку. Также он сообщил, что не выражал интереса к этому предложению и сообщил о беседах с Данилюком своему руководству, не придавшему им особого значения.