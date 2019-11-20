В понедельник, 18 ноября, с пассажирами лайнера авиакомпании WizzАir, который прилетел в Киев из лондонского аэропорта Лутон произошел неприятный инцидент. Капитан судна перепутал город прибытия и объявил по громкой связи, что лайнер благополучно приземлился... в Москве. Видеозапись инцидента уже выложили на YouTube.

На виедл запечатлен процесс выруливания самолета по взлетно-посадочной полосе, за кадром слышно, как пилот сначала сообщает об успешной посадке в Москве, но спустя несколько секунд поправляет сам себя, извиняется перед пассажирами и называет Киев.

Видео: Topfelya

В комментариях к видео указано, что самолет в Москву вылетал с этим рейсом из Лутона в одно и то же время.

Ранее "Страеа" сообщала, что украинский лоукостер SkyUp с марта запускает рейс из Киева в Бари.

Так же мы рассказывали, что итальянский лоукостер решил зайти в Запорожье и Мариуполь.