Поздно вечером во вторник пранкер Джокер выложил переписку с главной одной из главных героинь дня – Александрой Клитиной. Из нее стало известно, что героиня секс-скандала написала пост в свою защиту по указке пранкера. Кроме того, призналась в том, что между ней и ее шефом - министром транспорта и инфраструктуры Криклием – есть серьезные разногласия. В частности, из-за наличия ставленников олигархов в министерстве, а также возможных коррупционных схем главы Минтранса.

Напомним предысторию скандала. На днях народный депутат из "Слуги народа" Антон Поляков опубликовал отрывок записи разговора между депутатами его фракции и начальником полиции Днепропетровской области. "Страна" анализировала полную версию пленки, которую в народе уже прозвали - Криворожгейт.

Со стороны "Слуги народа" в беседе участвовали нардепы Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина (она же "зеленая кнопочка"), Вячеслав Медяник (еще один герой смс-переписки про "океан и сахар"), Юрий Корявченков "Юзик" и его жена Татьяна.

От полицейских – шеф днепропетровской полиции Владимир Огурченко и претендент на должность главного полицейского Кривого Рога – Сергей Лукашов (сейчас он уже возглавляет криворожскую нацполицию).

Депутаты по сути заявили, что будут политической крышей для полицейских и в обмен на лояльность гарантируют невмешательство прокуратуры и ГБР. А в обмен полицейские будут "советоваться" в "чувствительных" темах вроде металлолома.

Помимо всего, там есть и один пикантный момент, который касается Александры Клитиной, заместителя министра инфраструктуры, которая попала на пост якобы через постель.

В конце дня Клитина отреагировала на слухи, выложив пост со своим мужем и сыном. "Я обожаю свою семью! Похоже что у нас неадекватная журналистика. Делают ненормальные выводы из каких-то недоказанных сплетен", - подписала фото Клитина.

Заказчиками скандала считает учредителей "Нибулона"и главу "Укрзализныци"

Но, как оказалось, написание этого текста было не доброй волей, а спровоцированно пранкером.

В целом непонятно, от чьего имени ведется переписка с Клитиной, но по контексту ясно, что это один из людей, имеющих доступ к премьеру, и, возможно, кто-то старше самой 37-летней Клитиной, потому что она общается с ним на вы, кроме одного момента, когда она пишет "А это ты точно ты мне пишешь?", ответа от которого пранкер ловко избегает, написав, что он сейчас у Зеленского. Единственное, что понятно – это не ее шеф, не глава ОП Богдан и не премьер Гончарук, о которых говорится в телеграм-диалоге.

Свое же назначение через постель Клитина категорически отрицает: "Я вообще тут не при чем", сразу же озвучивая рекомендации пресс-центра партии не комментировать скандал. Собеседник довольно быстро просит написать пост о любви к семье, что она быстро и выполняет.

Кроме того, она просит передать Зеленскому, "что это бред сумасшедших": "Я работаю в министерстве уже 5 лет, заслужила должность трудом".

Вероятными заказчиками сканадала она называет генерального директора сельскохозяйственного предприятия "Нибулон" Вадатурского (Алексей Вадатурский и его сын бываший народный депутат от БПП Андрей Вадатурский являются учредителями одной из крупнейших аграрных компаний страны "Нибулона", – Ред.), а также Кравцова (вероятно, глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов - Ред.): "Не придумали ничего другого, на пустом месте новости бредовые делают. Гончарук тоже со мной работал и подтвердит, что это бред полнеший".

"Криклий что-то крутит-мутит с тендерами"

Джокер тут же провоцирует Клитину, задавая ей вопрос о должности посерьезнее. Замминистра не скрывает, что не прочь и возглавить какое-то министерство, в том числе и транспорта – то, в ктором она сейчас работает под началом Владислава Криклия.

Она не скрывает, что с ним ей тяжело работать: "Пока он вникает, но меня очень смущает, что он приблизил к себе Галущака (государственный секретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак – Ред.) – не том клейма негде ставить, еще китайский экспресс разворовывал при Яныке (вероятно, имеются в виду корейские поезда Hyundai, запущенные накануне Евро-2012 - Ред.)", - пишет Клитина.

Она говорит, что Криклий ее отодвинул, пока руководство Мининфраструктуры "что-то крутит-мутит с тендерами", добавляя, что хотела бороться с этим, но ее отстранили. Она соглашается с мыслью Джокера, что ее шефа интересует только заработок.

В Министерстве есть люди Ахметова и Коломойского

Кроме того, она призналась честно, что в министерстве есть люди олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова. В частности, у Ахметова это глава проектного офиса SPILNO при Мининфраструктуры Тарас Бойчук, также под контролем олигарха Администрация морских портов. А у Коломойского всегда, по ее словам, был контроль над ситуацией с аэропортом "Борисполь".

Получив якобы приглашение на встречу с Зеленским и даже отправив свое резюме Клитина говорит, что приедет в Украину в пятницу (сейчас, по данным "Страны", она в Нидерландах – Ред.), тогда она и готова встретиться с президентом, чтобы обсудить ее назначение: "Как-то не очень это красиво – сливать своего шефа", - пишет с сомнением замминистра.

К слову, на ремарку Джокера, что "Богдан помешан на красивых девушках, поэтому нужно будет, когда его не будет", замминистра лишь парировала "да не смешите".

Подробнее биографию Александры Клитиной и больше ее фото вы можете посмотреть в материале "Страны".