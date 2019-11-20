Глава Минфина Оксана Маркарова сообщила, что собирается прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы Украина с 2023 года обеспечивала себя сама, передает hromadske.

"Мой амбициозный план - закончить ее (программу с МВФ - Ред.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать... Программа, над которой мы работаем, позволит нам провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но также позволит нам выйти из нее по завершении - как в свое время это смогла сделать Польша", - заявила министр.

Напомним, 14 ноября в Украине начала работать Миссия Международного валютного фонда. 16 ноября премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова обсудили с миссией МВФ в Украине условия открытия новой 3-летней программы расширенного финансирования.

Как сообщалось, 13 октября в Нацбанке сообщили, что переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой программе могут затормозиться из-за спора между государством и олигархом Игорем Коломойским за контроль над национализированным Приватбанком.

13 ноября Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. По его словам, финансирование из России может заменить кредиты от МВФ, который настаивает на антикоррупционных реформах, раздражающих укоренившиеся бизнес-интересы в Украине.