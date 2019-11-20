Пресс-секретарь управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил о том, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право, несмотря на то, что ранее США поменяло свою позицию по поводу поселений. Об этом пишет Reuters во вторник, 19 ноября.

"Мы продолжаем придерживаться давней позиции ООН о том, что израильские поселения нарушают международное право… Изменение политической позиции одного государства не меняет существующее международное право и его толкование Международным судом и Советом безопасности", - сказал Колвилл.

Отметим, что 18 ноября США признали поселения Израиля на на оккупированных палестинских территориях на Западном берегу Иордана. Об этом объявил глава американского Госдепа Майк Помпео. В ответ на это премьер-министр Израиля Биньями Нетаньяху заявил, что своим решением президент США Дональд Трамп исправил историческую несправедливость в отношении израильских поселений.

Международный суд еще в 2004 году заявил, что израильские поселения на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, были созданы в нарушение международного права.

Ранее "Страна" сообщала, что Израиль нанес ракетно-бомбовой удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.

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