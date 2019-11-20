Во вторник, 19 ноября, подошел к концу групповой этап отбора Евро-2020, по итогам которого стали известны 20 сборных, которые гарантировали себе выход в финальную часть турнира.

Это Украина, Бельгия, Италия, Россия, Польша, Испания, Франция, Турция, Англия, Чехия, Финляндия, Швеция, Хорватия, Австрия, Германия, Нидерланды, Португалия, Швейцария, Дания и Уэльс.

Отметим, что в финальной части Евро-2020 осталось еще 4 места, а команды, которые их займут, определятся весной, когда состоится плей-офф среди участников Лиги наций.

Кроме того, уже сформированы "корзины" перед жеребьевкой финального турнира чемпионата Европы, которая состоится в субботу, 30 ноября, в 19:00 в Бухаресте.

"Корзина" 1: Италия, Англия, Бельгия, Германия, Испания, Украина.

"Корзина" 2: Франция, Хорватия, Швейцария, Польша, Нидерланды, Россия.

"Корзина" 3: Португалия Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.

"Корзина" 4: Уэльс, Финляндия, победитель плей-офф 1, победитель плей-офф 2, победитель плей-офф 3, победитель плей-офф 4.

Напомним также, что уже утверждены города проведения матчей в каждой группе Евро-2020 (хозяева по два поединка проведут дома).

Группа А. Рим (Италия), Баку (Азербайджан).

Группа В. Санкт-Петербург (Россия), Копенгаген (Дания).

Группа С. Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния).

Группа D. Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).

Группа Е. Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия).

Группа F. Мюнхен (Германия), Будапешт (Венгрия).

Поскольку команда Андрея Шевченко, досрочно завоевавшая путевку на Евро-2020, не может оказаться в одной группе с представителями первой "корзины", то "желто-синие" точно не попадут в квартет А (с Италией), D (с Англией), Е (с Испанией) и F (с Германией). Кроме того, не забываем, что Украину разведут с Россией, а это означает, что нашей сборной нет места и в квартете В. Остается группа С, где оппонентом команды Украины точно станет сборная Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Швейцария и Дания обеспечили себе место на Евро-2020.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, в Белграде состоялась встреча футбольных сборных Украины и Сербии в групповом этапе отбора на Евро 2020. Игра завершилась со счетом 2:2. "Страна" подробно описала, как это было.