Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, который приехал в Украину с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Украины и глава МИД Германии обсудили современное состояние и перспективы развития украинско-немецких отношений.

Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку со стороны ФРГ территориальной целостности и суверенитета Украины, комплексную помощь во внедрении структурных реформ в украинском государстве, содействие инициативам по восстановлению поврежденной войной инфраструктуры Донецкой области.

"Глава государства проинформировал немецкого чиновника о безопасностной ситуации на Донбассе, а также выразил надежду, что запланированная на 9 декабря встреча в "нормандском формате" откроет путь к мирному урегулированию конфликта", - отметили в пресс-службе.

Зеленский и Маас обсудили ситуацию вокруг принятия в ФРГ закона о имплементации так называемой газовой директивы ЕС. Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям данной директивы.

Стороны также обсудили вопросы практического сотрудничества сторон в контексте реализации курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Фото: Офис президента

Ранее "Страна" сообщала, что Хайко Маас решил отменить запланированную поездку на Донбасс из-за плохой погоды.

Также мы рассказывали, что в Германии надеются, что Украина откроет рынок земли для немецких фермеров.