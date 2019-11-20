Правительство Ирака приняло закон, по которому отменяются все льготы для чиновников всех ветвей власти государства. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, согласно закону под его действия подпадают и руководители законодательных, исполнительных и судебных органов. Кроме того, документ отменяет для них личную охрану медицинское обслуживание за государственный счет, а также некоторые пособия.

Как считают в парламенте, подобная мера позволит сократить расходы бюджета на 25%.

Ранее сообщалось, что в Ираке на Майдане против безработицы и коррупции власти расстреляли около 100 человек.

Также мы писали, что во время антиправительственных демонстраций в Ираке за один день погибли 13 человек, еще 35 человек были ранены в Багдаде во время столкновений возле моста Шухада..