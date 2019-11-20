Ирак лишил чиновников всех льгот
Правительство Ирака приняло закон, по которому отменяются все льготы для чиновников всех ветвей власти государства. Об этом сообщают местные СМИ.
Как отмечается, согласно закону под его действия подпадают и руководители законодательных, исполнительных и судебных органов. Кроме того, документ отменяет для них личную охрану медицинское обслуживание за государственный счет, а также некоторые пособия.
Как считают в парламенте, подобная мера позволит сократить расходы бюджета на 25%.
Ранее сообщалось, что в Ираке на Майдане против безработицы и коррупции власти расстреляли около 100 человек.
Также мы писали, что во время антиправительственных демонстраций в Ираке за один день погибли 13 человек, еще 35 человек были ранены в Багдаде во время столкновений возле моста Шухада..