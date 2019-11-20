За 10 месяцев 2019 года зафиксировано больше тысячи дорожно-транспортных происшествий, которые случились из-за того, что водители были пьяными.

"По данным Патрульной полиции, за 10 месяцев этого года зафиксировано 1,4 тыс. ДТП из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения. Это на 25,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

В результате пьяных аварий на дороге были травмированы 1 360 человек, а погибли - 78. Для сравнения, за весь 2018 год число погибших в результате вождения в нетрезвом состоянии составляло 87 человек.

Скринот: Facebook/Центр громадського здоров’я України

Мы писали, что в полиции рассказали, сколько человек погибло в ДТП в Украине с начала 2019 года.

Также мы рассказывали, что в результате ДТП, совершенного пьяным таксистом, пострадала беременная.