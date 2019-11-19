Дом в австрийском городе Браунау-ам-Инн, где родился нацистский диктатор Адольф Гитлер, станет отделением полиции. Об этом сообщили власти Австрии, передает издание Deutche Welle.

"Будущее использование здания полицией должно ясно продемонстрировать, что оно никогда не станет памятником национал-социализму", — заявил австрийский министр внутренних дел Вольфганг Пешорн.

Судьбу этого дома решали на протяжении нескольких лет. До этого власти страны хотели снести здание, чтобы оно не превратилось в культовый для неонацистов памятник. В 2017 году дом был изъят в собственность государства у его владелицы Герлинды Поммер, несмотря на ее протесты. Изначально Поммер присудили компенсацию в 1,5 миллиона евро, однако эта сумма была оспорена финансовой прокуратурой Австрии.

Согласно закону, который был принят Нацсоветом Австрии в 2016 году, местные власти могут проводить на объекте любые виды архитектурных работ, включая полный демонтаж постройки.

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