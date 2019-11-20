Александр Лукашенко президент республики Беларусь сказал, что когда он был в Объединенных Арабских Эмиратах, то по утрам бегал на 15 км. Об этом он рассказал на Олимпийском собрании НОК, сообщает БЕЛТА.

Так, президент республики рассказал, что усиленно тренировался.

"Начали бегать. Я в своем возрасте - 15 километров с утра. Дышать нечем, жара несусветная. Вот бегу и думаю (про белорусских спортсменов), как они там, в Дохе (на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Катаре). Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка - уже совсем другой вид спорта и баня. Думаю: выдержу или не выдержу. Правда, написали, что я там умираю. Понял, что настоящий спортсмен и в этих условиях должен бегать и давать результат", - сказал Лукашенко.

Стоит сказать, что лидеру соседней страны Александру Лукашенко 65 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко объяснил, что отменить смертную казнь ему не позволят белорусы. Также мы рассказывали, что президент Беларуси рассказал о планах на президентские выборы.