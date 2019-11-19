Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл в Киев перед саммитом "нормандской четверки", который пройдет в начале декабря в Париже. Во время брифинга он затронул тему транзита газа через Украину, которую, очевидно, будут поднимать лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский во время своей первой встречи в Париже.

По его словам, Германия продолжает следить за развитием событий вокруг транзита газа из России через Украину.

"Для нас это очень важная тема (о сохранении транзита газа из России через Украину - Ред.). Госпожа федеральный канцлер Ангела Меркель много месяцев назад сказала четко президенту России Владимиру Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину и в будущем будет очень важной темой. И Путин дал ей некоторые обещания", - цитирует Мааса ТАСС.

Как отмечается, действие контракта между Киевом и Москвой закончится в конце декабря. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по условиям дальнейшего сотрудничества, но пока безрезультатно. Для продления договора Россия требует от Украины отказаться от претензий по искам в Стокгольмском арбитраже, но Киев отказывается это делать.

Ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года "вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа". Однако в "Нафтогазе" опровергли эти сообщения.

Во время последней встречи 27 октября Москва предложила обнулить все претензии и судебные разбирательства, которые считает необоснованными, но Киев не согласился. Предложенную российской стороной скидку в 25% при условии отказа от претензий украинская сторона принять также не хочет: "Нафтогаз" считает ее невыгодной.